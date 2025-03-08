KAGİDER, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta eşit haklara sahip olması için farkındalık yaratmak ve somut adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İSTANBUL (İGFA) - KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kadınların ekonomik etkinliği, sadece bireyler için değil, toplumsal refah için kritik bir öneme sahiptir. Kadının ekonomik hayatta etkinleşmesi, toplumun kalkınmasını hızlandırır. Kadın girişimciliği ise sürdürülebilir kalkınmaya etki eden, inovasyonu artıran ve toplumu dönüştüren en önemli dinamiklerden biridir.

Bu dönüşüme tanıklık ettiğimiz için gururluyuz ancak gidilecek daha uzun bir yolumuz var. 2002 yılında KAGİDER kurulduğunda ülkemizde kadın işveren oranı yalnızca yüzde 4’tü. Bugün kendi hesabına çalışan kadın girişimcilerle birlikte bu oran yüzde 18,8 oldu. Amacımız bu oranı daha da yukarılara çekmek.

KAGİDER olarak, kadın girişimciliğini desteklemek ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmalarla bu dönüşüme katkı sağlamayı görev edindik. Eğitim ve mentörlük programlarımızla, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha etkin ve başarılı olmalarını hedefliyoruz. Kadınların ekonomik hayata katılımındaki artışın, iş dünyasına sağladığı katma değeri ve toplumsal kalkınmaya olan etkisini her fırsatta ortaya koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kadınların iş dünyasında eşit temsili, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir toplumsal dönüşümün de anahtarı.

Uluslararası arenada Türk işkadınlarının sesini duyururken, küresel ekonomiye katkı sunan Türk işkadınlarını da destekleyecek yeni bir platforma imza atmanın da gururunu yaşıyoruz. Kadınların iş birliği ruhunu küresel ölçekte yaygınlaştırmak ve güçlü bir dayanışma ağı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Yurtdışındaki Türk kadın girişimcileri ve profesyonelleri buluşturarak onların küresel çapta ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için “KAGİDER Global” platformumuzu oluşturuyoruz. Amacımız, Türk kadın girişimci ve profesyonel kadınların yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında birbirini destekleyeceği ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirebilecekleri bir ekosistem oluşturmak.

Eşit fırsatlar için bugün, yarın ve her gün birlikte yol almaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve dünyada kadınların yanı başındayız. İlhamınızla dönüşümü başlatıyorsunuz. Cesaretinizle sınırları aşıyorsunuz. İş birliğiyle ilerliyoruz! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun."