Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri Türkiye Şampiyonu oldu.

Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri Türkiye Şampiyonu oldu.

KAÜ Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri başarıya doymuyor.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Tuğrulhan Er demir ve Karslı milli boksör Necat Ekinci Balıkesir’de yapılan Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olurken, milli sporcular Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Türkiye’yi Dünya Boks Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan öğrencileri makamında kabul ederek, kendilerine teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

Öte yandan Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Kaygın ve Öğretim Görevlisi Kıvanç Buru, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’ya teşekkür etti.