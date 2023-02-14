Kars Kafkas Üniversitesi deprem bölgesinde depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Kars Kafkas Üniversitesi deprem bölgesinde depremzedelere desteğini sürdürüyor.

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Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığında 30 kişilik yardım ekibi ve 7 araç ile Malatya’ya götürülen yardımlar depremzedelere dağıtılmaya başladı.

KAÜ’den Malatya’ya giden ekip, İnönü Üniversitesi’nin tahsis ettiği yemekhanede yaptığı yemekleri günlük olarak 3 bin kişiye dağıtıyor. Ayrıca depremzedelere battaniye, ayakkabı, mont, atkı, bere, eldiven, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı, çadır, su ve gıda malzemesi gibi birçok ürününde ulaştırılmasını sağlıyor.