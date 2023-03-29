Kafkas arıları, Ardahan’da, kışın sona erip baharın gelmesi ve kardelenlerin açmaya başladığı bu günlerde tabiata döndü.

Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılıkları açısından Türkiye’de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olarak gösterilen Ardahan’daki Kafkas arıları, baharın gelmesiyle "mesailerine" başladı. Soğuk iklime karşı dayanıklılığıyla dikkati çeken Kafkas arıları için kentte kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 706 işletmeye ait 40 bin 259 arı kovanı kışlatılıyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinde Gen merkezine ait kovanlarda inceleme yapan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, yaptığı açıklamada, kışlatma sezonunu tamamladıklarını ifade etti. Kışlatmadan çıkan arılı kovanların sağlıklı ve güçlü olduğuna dikkati çeken Aydın, "Kafkas arısı ilkbaharda geç uyanan fakat yaz aylarında hızla gelişen, oğul verme eğilimi az olan değerli bir arı ırkıdır. Kafkas arısının ana vatanı Ardahan’da aralık ayı başlarında başlayan kışlatma artık tamamlandı. Kovanlarda genel seyir iyi. Geçen yıl sezon çok iyi geçti ve verimliydi, temennimiz bu yılın da öyle olması" dedi.

Kışlatmadan çıkan kovanların ilk olarak seri şekilde kontrollerinin yapıldığını söyleyen Sinan Aydın, "Aynı zamanda erken ilkbahar olduğu için koloniye arı keki dediğimiz bal, polen ve pudra şekerinden oluşan bileşeni veriyoruz. Erken ilkbaharda bu kek yardımıyla koloniler kendi besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yine bu dönemdeki koloni bakımları sırasında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılıyor. Bu kontrollerde kolonide ’varroa’ gibi zararlıların olması durumunda ruhsatlı arı ilaçları doğru dozda ve zamanda kullanarak zararlı mücadelemizi gerçekleştirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.