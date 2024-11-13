Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kafeye girmesi ile ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fikriye Becerikli (85) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde 11 Kasım Pazartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Fikriye Becerikli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden 85 yaşındaki Fikriye Becerikli, öğle namazına müteakip Kuşadası Hanım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye yaşlı kadının İsveç’te mühendis olarak çalışan oğlu Ahmet Becerikli, kocası Erdoğan Becerikli, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.