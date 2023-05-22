Antalya Alanya’da turistlerin yoğun olarak gittiği restoran ve kafeteryaların bulunduğu binanın ikinci katının balkonu çöktü. Çöken balkon birinci katın balkonun da çökmesine neden oldu. Kopan parçalar ise kafeteryanın tentesinin üzerine düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay anında kafeteryanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, saat 16.15 sıralarında Güller Pınar Mahallesi açık alın sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çöken balkondan düşen parçalar önce 1’inci katın balkonun çökmesine neden oldu ardından da aşağıda bulunan kafeteryanın tentesinin ve masalarının üzerine düştü. Olay sonrasında kafeteryaya ait tüm masalar kullanılamaz hale geldi. Diğer taraftan olay anında kafeteryanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. İhbarın ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Düşen parçalar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.