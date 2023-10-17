Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlükleri ekiplerince 56 ilde düzenlenen Kafes operasyonunun Erzincan ayağında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde Kafes operasyonu dahilinde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek operasyonlara devam edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde kafes operasyonu çerçevesinde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandığını kaydederek operasyonların devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce: Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

Aziz milletimiz müsterih olsun: Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Öte yandan operasyon dahilinde Erzincan’da aranan 2 kişiden birisi merkezde diğeri de İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.