Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 27 kişiden 8 kişi tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonları çerçevesinde “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes’ operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevki yapılan 27 kişiden 3 kişi savcılık tarafından, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 8 kişi ise tutuklandı.