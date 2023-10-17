(Özel) Hırsız kamerada..."Tatile gideyim" derken, cezaevine gitti (Özel) Hırsız kamerada..."Tatile gideyim" derken, cezaevine gitti

Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes’ operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edilirken, dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27’ye yükseldi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes Operasyonları” çerçevesinde “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes Operasyonları’nda gözaltına alınan 15 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27 oldu.