Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 24 bin 916 TL idari para cezası uygulandı.

Muş’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kafes avcılığı ile etkin mücadele yürütüyor. Dağlık ve ormanlık alanlarda yaban hayatını ve doğayı korumak için önemli çalışmalara imza attan ekipler, kaçak ve usulsüz avlananlara göz açtırmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan 2023 tarihinde merkez kırsalında yapılan av koruma ve kontrollerde, kafes avcılığı yapan 2 kişiye tazminat ve idari para cezası olmak üzere toplamda 24 bin 916 TL cezai işlem uygulandı.