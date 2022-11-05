Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri kafes avcılığı yapan iki kişiyi yakalayarak, 2 adet canlı kekliğe el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri kafes avcılığı yapan iki kişiyi yakalayarak, 2 adet canlı kekliğe el koydu.

Köy okullarındaki öğrencilerin ekmeği meslek lisesinden Köy okullarındaki öğrencilerin ekmeği meslek lisesinden

Adıyaman merkez Kuyulu köyü yakınlarında canlı kekliklerle kafes avcılığı yapıldığı ihbarını alan ekipler, jandarma ekipleriyle birlikte şahısları suçüstü yakaladı. Kafes avcılığı yapan 2 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 2 kekliğe el konuldu. Keklikler Gaziantep Keklik Üretim İstasyonuna gönderildi. Şahıslara her bir keklik için bin 200 TL tazminat, 2500 ile 3000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.