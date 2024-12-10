Burdur’un Gölhisar İlçesinde, Cumhuriyet Meydanında bulunan bir kafede çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı.

Burdur’un Gölhisar İlçesi, Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan kafede otomatik kapının elektrik tesisatında çıkan yangın kafenin dumanlar içinde kalmasına neden oldu. Çalışanların kendilerini ve müşterileri hızlıca tahliye edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile durum kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Olay anında müşterilerle dolu olan kafede herhangi bir kimsenin yara almaması ve dumandan etkilenmemesi ise teselli kaynağı oldu. Kafede maddi hasar meydana geldi.