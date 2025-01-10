Bursa’da adres sorma bahanesiyle gerçekleştiği iddia edilen silahlı saldırı olayının faili yakalandı. Olayın adres sorma değil eski bir husumetten kaynaklandığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren saldırganın bir süre önce kafe çevresinde tıbbi maske ile keşif yaptığı, olaydan sonra da tıbbi maske takarak kaçtığı tespit edildi. Cinayet Masası ekipleri 120 güvenlik kamerasını inceleyip saldırganı 24 saat geçmeden yakaladığı açıklandı.

Merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki bir kahvede önceki akşam 43 yaşındaki saat satıcısı E. Ö. silahla ayağından vurulmuştu. Hayati tehlikesi bulunmayan şahsı 30 yaşındaki Muhammet Ak isimli garsonun vurduğu belirlendi.

Saldırganın Osmangazi ilçesindeki bir kafede park meselesi yüzünden 2 ay önce tartıştığı E. Ö. isimli şahsa kin beslediği, sık sık geldiğini bildiği kafede ise önceki gece silahla saldırı olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Silahlı saldırganın olaydan önce kafe çevresinde tıbbi maske ile yüzünü gizleyerek keşif yaptığı, olaydan sonra da maske ile kaçtığı belirlendi. 120 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri Muhammet Ak isimli şahsı Yıldırım’daki ikametinde 24 saat geçmeden gözaltına aldılar.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü Muhammet Ak’ın ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin de bulunmadığı bildirildi.