Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önemli projelerinden olan Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde işletmeciliğini belediyenin yaptığı “Kafe Senin” hizmete girdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önemli projelerinden olan Atatürk Gençlik Merkezi geçtiğimiz yıl hizmete açılmıştı. Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde işletmeciliğini Edremit Belediyesi’nin yaptığı modern, şık tasarımı ve geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile hizmet verecek olan Kafe Senin düzenlenen törenle hizmete girdi.

İnönü Caddesi üzerinde Halkbank karşısında ki Kafe Senin’in açılış törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanı Ahmet Pınar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kent merkezimizde hayata geçirdikleri, Sabahattin Ali Anı Evi, Atatürk Gençlik Merkezi ve Anıt Çeşme’den sonra modern, şık tasarımı ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet verecek olan “Kafe Senin”i hizmete açmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kent merkezimizi canlandırmak ve cazibe merkezi haline getirmek için projelerimizi hızla hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Arslan yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için mutlu bir gün. Bu gençlik merkezi idealimizi gerçekleştirirken, bu köşeyi özellikle açık bırakmıştık. Gençlerimizin özellikle çok rağbet ettiği bu tür kafelere bir yenisini kazandırmak istedik. Projelerimizi bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Edremit’in kent kimliği kazanmasında, kent kültürünün gelişmesinde, marka şehir olmasında adım adım ilerliyoruz. Meslek odalarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi partilerimizle, Edremit’i hep birlikte çok daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuz. Bu heyecanı herkeste görüyoruz. Bütün arkadaşlar Edremit için burada. Kafe Senin işletmesinde Sayın Başkan Yardımcım Ahmet Elman başta olmak üzere, İşletme İştirakler Müdürümüz Müşerref Uşaklı; Belediye personelimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ‘Senin’ dememizin kastı o! Bu şirketin değil, senin! Senin Belediyen, senin Kafen. Hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.