Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bünyesinde hayata geçirdiği Kafe Karatay projeleriyle ilçenin sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında hizmete açtığı ve artık Konya’nın hizmet sektöründeki marka değerlerinden birisi haline gelen Kafe Karataylar Konya’nın en gözde mekanları arasına girdi. Farklı ve özgün lezzetlerin kaliteli hizmetle bir araya geldiği Kafe Karataylar; içecek ve yiyecek menülerinde dünya lezzetlerine yer vermenin yanı sıra Konya’ya özgü yiyecek ve tatlı çeşitlerini de keyifli ve lezzetli vakitler için misafirlerini ağırlıyor.

Karatay’a 6 Kafe Karatay kazandırıldı

Kafe Karatay’ın ilk şubesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne kazandırıldı. Kafe Karatay’ın ikinci şubesi, Büyüksinan Mahallesi’nde Dolapoğlu Camisi’nin hemen yanı başında tamamen yenilenen parkın içerisinde hizmete girdi. Üçüncüsü Ahmet Çalık Parkı’nda açılan Kafe Karatay’ın dördüncü şubesi ise yine Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki 30 bin metrekarelik Ulubatlı Hasan Parkı’nın içerisinde inşa edildi ve vatandaşları ağırlamaya başladı. Çelebi Mahallesi’nde yeşil kuşak parkı içerisinde yapımı süren 5’nci Kafe Karatay’ın yapımı sürüyor. Kafe Karatay’ın 6’ncı şubesi ise Akabe Mahallesi’nde bulunan Adalet Parkı içerisine konumlandırıldı. Söz konusu projenin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

“Kafe Karataylarımız vatandaşlarımızdan tam not aldı”

Kafe Karatay şubelerinin açıldığı tüm noktalarda yoğun ilgiyle karşılandığını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karataylıların ve Konyalıların sosyal hayatına katkı sunan projeler üretmeyi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Kılca, “Kafe Karatay, 7’den 70’e kadar her kesime hitap eden bir projemiz. Bu çerçevede projemizin vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama yönünden oldukça işlevsel olduğuna inanıyoruz. İlçemize ve şehrimize yeni bir marka daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak adına da gerekli bütün detayları düşündük ve sonuç mükemmel oldu. Ailelerimiz, çocuklarıyla birlikte bu güzel mekanda hoşça vakit geçiriyorlar. Şehrimizin en gözde mekanları haline gelen ve şehrimize değer katan Kafe Karataylarımızın şubesinin sayısını daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.