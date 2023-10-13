Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Çelebi Mahallesine kazandırdığı Yeşil Kuşak Çelebi Parkı içerisinde Kafe Karatay’ın 5’inci şubesini de tamamladı ve ilçe halkının hizmetine açtı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek “Kafe Karatay” projesini ilçe geneline yayan Karatay Belediyesi, Kafe Karatayların 5’inci şubesini Çelebi Mahallesi’nde hizmete açtı. Çelebi Parkının merkezine konumlandırılan ve yapımı tamamlanarak hizmet açılan Kafe Karatay Çelebi, 6 bin 400 metrekare arsa, 320 metrekare de inşaat alanına sahip. Kafe Karatay Çelebi, diğer şubelerde olduğu gibi özgün mimari tasarımının yanı sıra kaliteli hizmeti ve güler yüzlü personeliyle misafirlerini bekliyor.

“Yeni şubemiz bölgenin sosyal hayatına katkı yapacak”

Kafe Karatay’ın 5’inci şubesinin hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeşil kuşak parklarının içerisine konumlandırdıkları yeni şubenin bölgeye önemli bir katkı yapacağını söyledi. Sosyal belediyecilik alanındaki projelere devam ettiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Gayretimizle, proje ve yatırımlarımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Karatayımıza ‘Kafe Karatay’ markasını kazandırdıktan sonra bu marka adı altında ilçemizin çeşitli noktalarına yeni şubeler ekliyoruz. İlçemizin ihtiyacı ve hemşehrilerimizin talebine göre sayılarını artırdığımız Kafe Karatay’ımızın 5’inci şubesini Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde hayata geçirdiğimiz Çelebi Parkı’nın tam merkezine kazandırdık. Kafe Karatay Çelebi şubemizi kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış olduk. Yeni şubemizin ilçemize ve hemşehrilerimize olmasını diliyorum” dedi.