Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor.

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