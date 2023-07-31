Aydın’ın Söke ilçesinde kafasına poşet takılı halde bulunan martı, jandarma ekiplerince kurtarılarak, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatı ve kuş türüne ev sahipliği yapan Aydın’da, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca “Yaralı Hayvana Jandarma Şefkati” faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede Söke ilçesinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren ekipler, bir martının kafa kısmına poşet takıldığını fark etti. Jandarmanın dikkati ile kurtarılan martı, ilk müdahalenin ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne (DKMP) teslim edildi.