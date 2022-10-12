Erzurum’un Horasan ilçesinde kafası cips poşetine sıkışan karga, yoldan geçen öğretmen tarafından kurtarıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde kafası cips poşetine sıkışan karga, yoldan geçen öğretmen tarafından kurtarıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde kafasına cips poşeti geçen karganın etrafta sağa sola kendini çarparak gezdiğini gören Öğretmen Uğur Saygı, “Ben burada meslek lisesinde öğretmenim sabah okula giderken yol ortasında karganın sağa sola çarptığını gördüm yanına yaklaştığımda kafasına cips poşetinin geçtiğini fark ettim. Kargaya iyice yaklaşarak onu kafasına geçen o poşetten kurtardım. Vatandaşlarımızı bu konuda hassas olmaya davet ediyorum, küçük bir poşet deyip geçmeyelim, bir canlının hayatına mal olabilir. Belki günlerdir aç kalmıştı neyse ki onu o poşetten kurtardım ve uçup gitti, vicdanım rahatladı” dedi.