Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 21’inci Cadde’de bulunan bir parke taşı fabrikasında meydana gelen olayda, işçi Yusuf G. (40) kafasını pres makinasına sıkıştırdı. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yusuf G.’nin cenazesi otopsi yapılma üzere hastane morguna kaldırıldı.

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