Bingöl’ün Genç ilçesinde kafası demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ve gençler kurtardı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde kafası demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ve gençler kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Genç Yatılı Bölge Ortaokulunun yangın merdivenlerinin olduğu noktada bulunan korkuluklara kafasını sıkıştıran köpeği gören öğrenciler, durumu Genç İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Okula giden itfaiye ekipleri ve hayvansever gençler, köpeği ayrıştırıcı ile zarar vermeden kurtardı. Kurtarılan köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına teslim edildi.