Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir balık restoranunda yavru köpeğin kafası köpek kulübesini çeviren çitlere sıkıştı. Köpek tüm çabalara rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayınca durum Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Restorana gelen ekipler, çitleri keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

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