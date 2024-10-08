Bursa’nın önde gelen özel tiyatrolarından Kafa Sahne, yeni sezona çok özel bir oyunla başladı. 100’üncü yılında mübadele travmasını yaşayan insanlara ithafen sahneye konan “Nevbahar” izleyenlere farklı duygular yaşattı.

Kafa Sahne 8’inci sezonuna mübadeleyi konu alan “Nevbahar” oyunu ile “merhaba” dedi.

Murat Can Kibiroğlu’nun kıvrak kaleminden dökülen ve nesiller boyu izleri kalan zorunlu göçü anlatan oyun, Bursalı tiyatro severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Devlet Sanatçısı Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği oyunda Serkan Çetinkaya, Ayşe Hande Özemre, Emre Yaşa, Ayşe Dinç, Fatih Kasap ve Bilge Eylem Özgür rol aldı.

Dekoru Ersoy Çelikpazu, kostümü ise Elif Özhancı’nın imzasını taşıyan Nevbahar’da mübadele son derece insani bir bakış açısı ile gözler önüne serildi.

Acısı çağlara yayılan bir öyküyü hem ağlatan hem güldüren repliklerle anlatan "Nevbahar" büyük alkış aldı.

Kafa Sahne’de “Benim Adım Macbeth”, “Bir Külkedisi Oyunu” ve “Albay Kuş” da önümüzdeki günlerde prömiyer yapacak.

“Kaç Baba Kaç” üçüncü sezonunu, “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” ise dördüncü sezonunu oynarken, çocuklar için de her Pazar "Çizmeli Kedi" ve "Robin Hood" oyunları sergilenecek.