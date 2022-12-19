Aydın-İzmir Karayolu Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir Karayolu Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 ABE 007 plakalı ticari araç ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil Aydın-İzmir karayolu Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan biri ağır 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.