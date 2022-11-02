Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarlarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Devrek yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.D.(45) idaresindeki 67 AAH 680 plakalı araç ile B.T. (25) idaresindeki 34 DGB 499 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar için olay yerine sağlık ekibi istendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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