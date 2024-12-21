Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Çembel Sokak üzerinde Sedat G. (29) yönetimindeki 16 ABP 180 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametten gelen İlker A. (24) yönetimindeki 16 BIR 495 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.