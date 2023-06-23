Kırıkkale’de kafa kafaya çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Ahılı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 71 FL 336 plakalı otomobil ile S.B.’nin kullandığı 71 DZ 725 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. ağır yaralandı.

112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle gaz kaçağının olduğu bir otomobilde ise itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından da iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.