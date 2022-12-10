Bursa’da kafa kafaya çarpışan otomobillerden sağ çıkan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da kafa kafaya çarpışan otomobillerden sağ çıkan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca yolu Akköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FU 6666 plakalı araç ile 35 AUF 311 plakalı araçla süratleri sebebiyle, virajı alamadı. Kafa kafaya çarpışan otomobiller, yol kenarındaki su kanallarına vurarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüler T.Ö. ve E.G.’yi hastaneye kaldırdı.

Kasayla ilgili tahkikat devam ederken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.