TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Karşıyaka’da hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Okan Baydemir’le yollar ayıran İzmir temsilcisinde, Furkan İhsan Deniz de kendisine kulüp arıyor. Ayrıca Fethiyespor forması giyen Burak Başkaya ile de prensip anlaşmasına varıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Karşıyaka’da hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Okan Baydemir’le yollar ayıran İzmir temsilcisinde, Furkan İhsan Deniz de kendisine kulüp arıyor. Ayrıca Fethiyespor forması giyen Burak Başkaya ile de prensip anlaşmasına varıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, transfer dönemine önemli bir giriş yaptı. Yeşil-kırmızlı ekip, sezonun ikinci yarısına daha güçlü çıkmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da transferlerle takımı güçlendirip bekleneni veremeyen oyuncularla da yollarını ayırıyor. Geçtiğimiz günlerde sezon başında takıma katılan ve beklentileri karşılayamayan kanat oyuncusu Okan Baydemir’le yollar ayrılmıştı. Aynı Okan gibi bir türlü istenilen katkıyı sağlayamayan İhsan Furkan Deniz’le de yol ayrımı noktasına gelindi ve oyuncunun kendisine kulüp bulması istendi. Böylece Karşıyaka, 2 oyuncu ile yollarını ayırırken, 2 oyuncu takviyesi de yapmayı planlıyor.

Transfer takviyeleri de başladı

Karşıyaka’da beklentileri karşılayamayan oyuncularla yollar ayrılırken, yeşil-kırmızılıların eski oyuncusu Ali Say da geçtiğimiz günlerde takıma katılmıştı. Takviyelere devam eden yeşil-kırmızılılar, son olarak da Selahaddin Dinçel’in eski öğrencisi Burak Başkaya ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Herhangi bir pürüzün olmaması durumunda bu transferin kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan Karşıyaka, bugün Ayvalıkgücü Belediyespor’la hazırlık maçı oynayacak.