TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da bu sezon işler yolunda gitmeyince radikal karar alındı ve teknik heyetin raporları doğrultusunda 5 oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Karşıyaka, sezona iyi transferler yaparak şampiyonluk parolasıyla başladı. Daha sonra işler yolunda gitmeyince çareyi teknik direktör değiştirmekte bulan Kaf-Kaf, Erman Güraçar’ın yerine Selahaddin Dinçel’i getirdi. Dinçel yönetiminde alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluğa havlu atan yeşil-kırmızılılar, 47 yaşındaki teknik direktörle de geriye doğru gidip zaman zaman play-off hattının dışında kalınca İzmir temsilcisi sezona başladığı Erman Güraçar’ı tekrar geri getirdi. İkinci döneminde de başarılı sonuçlar alamayan Güraçar, radikal bir karar alarak Recep Türköz Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Mustafa Aşan’ı kadro dışı bıraktı.

Öte yandan Karşıyaka taraftarı geçtiğimiz hafta sonu Alsancak Stadyumu’nda oynanan ve 2-0 kaybedilen karşılamada futbolculara, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında bulundu.