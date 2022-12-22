FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Pınar Karşıyaka, B Grubu’nda aldığı 4 mağlubiyet, 2 galibiyetle grubu 3. sırada tamamladı ve Play-In’e kaldı. İzmir temsilcisi, Play-In’de A Grubu’nu 2. sırada bitiren İspanyol temsilcisi UCAM Murcia eşleşti. Bu tur 3 maç üzerinden oynanacak (üçüncü maç gerekmesi durumunda), 2 galibiyet alan takım Son 16 Turu’na kalacak. Karşılaşmanın ilk maçı İspanya’da 3-4 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamladı ve Play-In’de İspanyol temsilcisi UCAM Murcia ile eşleşti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.