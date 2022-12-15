TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, 18 Aralık Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Elazığspor’la karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılar, devrenin son maçından 3 puan almak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, 18 Aralık Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Elazığspor’la karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılar, devrenin son maçından 3 puan almak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 18 Aralık Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Elazığspor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 14.00’de başlayacak. İzmir temsilcisi, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Elazığspor maçına büyük önem veriyor ve devreyi 3 puanla kapatmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar olası bir puan kaybında ikinci yarıya play-off hattının dışında başlayabilir. Öte yandan Karşıyaka, ligde çıktığı son 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Ayrıca Kaf-Kaf, ligde de 3 maçtır kazanmıyor.