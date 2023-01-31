Karşıyaka’nın başarılı golcüleri Fatih Taşdelen ve Emre Gemici, son maçlarda gösterdikleri performanslarla takımlarını adeta sırtlıyor. Bu ikili son 4 maçta toplam 6 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Karşıyaka’nın başarılı golcüleri Fatih Taşdelen ve Emre Gemici, son maçlarda gösterdikleri performanslarla takımlarını adeta sırtlıyor. Bu ikili son 4 maçta toplam 6 gol kaydetme başarısı gösterdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da; işler zaman zaman istenildiği gibi gitmedi ve lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 7 puan gerisine kadar düşüp puan tablosunda 4’üncü sıraya kadar geriledi. Kaf-Kaf, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in gelmesiyle birlikte yavaş yavaş ritim yakalamaya başlasa da; Dinçel’in bu süreçte en büyük etkisi ise golcüler üzerinde oldu. Fatih Taşdelen ve Emre Gemici bu sezon toplam 13 gol atarken; son 4 maçta ise bu ikili 6 gole imza attı. Bunun yanı sıra hücum hattında iyi anlaşmaları ve birbirlerine yaptıkları asistlerle dikkatleri çekmeyi başardılar.

Karşıyaka, liderle puan farkını 7’ye indirdi

Bu sezon çok fazla puan kaybı yaşayan Kaf-Kaf, bu süreçten sonra kayıp yaşamayıp lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun takılmasını bekliyor. Bu hafta da istedikleri gibi oldu ve Yeni Mersin İdman Yurdu, Çatalcaspor deplasmanında kaybetti. Böylece yeşil-kırmızılılar, rakibiyle arasında bulunan 10 puan farkı 7’ye indirdi.