Karşıyaka’nın başarılı golcüleri Fatih Taşdelen ve Emre Gemici, son maçlarda gösterdikleri performanslarla takımlarını adeta sırtlıyor. Bu ikili son 4 maçta toplam 6 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Karşıyaka’nın başarılı golcüleri Fatih Taşdelen ve Emre Gemici, son maçlarda gösterdikleri performanslarla takımlarını adeta sırtlıyor. Bu ikili son 4 maçta toplam 6 gol kaydetme başarısı gösterdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da; işler zaman zaman istenildiği gibi gitmedi ve lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 7 puan gerisine kadar düşüp puan tablosunda 4’üncü sıraya kadar geriledi. Kaf-Kaf, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in gelmesiyle birlikte yavaş yavaş ritim yakalamaya başlasa da; Dinçel’in bu süreçte en büyük etkisi ise golcüler üzerinde oldu. Fatih Taşdelen ve Emre Gemici bu sezon toplam 13 gol atarken; son 4 maçta ise bu ikili 6 gole imza attı. Bunun yanı sıra hücum hattında iyi anlaşmaları ve birbirlerine yaptıkları asistlerle dikkatleri çekmeyi başardılar.

Karşıyaka, liderle puan farkını 7’ye indirdi

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Bu sezon çok fazla puan kaybı yaşayan Kaf-Kaf, bu süreçten sonra kayıp yaşamayıp lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun takılmasını bekliyor. Bu hafta da istedikleri gibi oldu ve Yeni Mersin İdman Yurdu, Çatalcaspor deplasmanında kaybetti. Böylece yeşil-kırmızılılar, rakibiyle arasında bulunan 10 puan farkı 7’ye indirdi.