Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk iki maçını deplasmanda A. Efes’e kaybeden Karşıyaka, yarın İzmir’de oynanacak müsabakayı kazanıp seriyi dördüncü maça taşımak istiyor.

Basketbol Süper Ligi’nin play-off final serisinin ilk iki maçında A. Efes’e konuk olan Karşıyaka, rakibine ilk iki maçta da boyun eğdi ve seride 2-0 geriye düştü. Yeşil-kırmızılılar saha avantajını ele geçiremediği eşleşmede seriyi dördüncü maça taşımak için yarın İzmir’de oynanacak karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Kaf-Kaf, kazanamadığı taktirde ise A. Efes seriyi 3-0’a getirerek İzmir’de şampiyonluğunu ilan edecek. Karşıyaka’nın galip gelmesi durumunda ise seri İzmir’de oynanacak dördüncü maça uzayacak.

Ufuk Sarıca yine diskalifiye oldu

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, dün oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında oyundan atıldı. Sarıca, dördüncü periyotun bitimine 4 dakika 40 saniye kala bir pozisyondan dolayı hakeme yoğun bir itiraz gerçekleştirince ikinci teknik faulden dolayı diskalifiye oldu. 51 yaşındaki başantrenör, normal sezonda A. Efes’le oynanan İzmir’deki müsabakada yine diskalifiye olmuştu.