TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Hacettepe 1945’i 3-0 mağlup eden Karşıyaka, 4. sıraya kadar yükselerek, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Hacettepe 1945’i 3-0 mağlup eden Karşıyaka, 4. sıraya kadar yükselerek, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 22. hafta maçında Hacettepe 1945’i 3-0 mağlup ederek 4. sıraya yerleşti. Yeni Mersin İdman Yurdu 47 puanla direkt üst lig için en avantajlı takım olurken, kalan 5 takım ise aralarında play-off mücadelesi veriyor. Bu takımlardan şu anda Karaköprü Bld., 52 Orduspor FK, Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor ve Belediye Derincespor play-off hattının içinde yer alırken, Nevşehir Belediye ise 7. sırada bulunuyor. Kaf-Kaf’ın ligin kalan bölümü için hedefi ise şampiyonluğu sonuna kadar zorlamak ve play-off hattının dışında kalacak o bir takım olmamak. Öte yandan yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki hafta Karaköprü Bld. ile zorlu mücadeleye çıkacak.