Karşıyaka, sezon başında kadrosuna kattığı fakat beklentileri karşılayamayan Okan Baydemir’le yollarını ayırdı.

Karşıyaka, sezon başında kadrosuna kattığı fakat beklentileri karşılayamayan Okan Baydemir’le yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak için kadrosunu güçlendirmişti. Kaf-Kaf bu süreçte birçok oyuncuyu kadrosuna katarken, bu oyunlardan birisi de Okan Baydemir olmuştu. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeşil-kırmızılı formayla bir türlü beklentilere cevap veremedi. Baydemir, sakatlık sorunları da yaşarken bu sezon çıktığı 9 lig maçında gol ya da asist üretemedi. Durum böyle olunca Karşıyaka, tecrübeli kanat oyuncusu ile yollarını ayırma yoluna gitti.