Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon ürettiği 2 bin 676 sayı ile bu alanda lider konumda bulunurken, yediği 2 bin 571 sayı ile de ligin bu alandaki en kötü takımı konumunda yer alıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücumda ve savunmada gösterdiği performansla lige pozitif ve negatif anlamda da damga vurdu. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ligin normal sezonunda 2 bin 676 sayı üreterek 16 takımlı ligin en fazla skor bulan ekibi olurken, yediği 2 bin 571 sayı ile de bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final müsabakasında yarın 20.30’da Bursaspor’u konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Mayıs Salı günü Bursa’da oynanacak.