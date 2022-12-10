Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 16. hafta mücadelesinde yarın Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, şampiyonluk iddiasına devam ettirmek için mutlak kazanmak istiyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 16. hafta mücadelesinde yarın Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, şampiyonluk iddiasına devam ettirmek için mutlak kazanmak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 16. hafta mücadelesinde Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Dumlupınar Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak. Zorlu mücadelede hakem Taner Tuncer düdük çalacak.

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta sahasında lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar, play-off ve şampiyonluk yolunda büyük yara almış oldu. Kaf-Kaf şimdi de ligin güçlü ekiplerinden Belediye Kütahyaspor’la karşılaşacak. Karşıyaka, bu maçtan alacağı mağlubiyetle birlikte şampiyonluk iddiasından uzaklaşırken play-off hattının da dışında kalabilir. Kaf-Kaf’ın tek hedefi ligin devre arasına kayıpsız şekilde girerek üst lig hesaplarını yeniden yapmak.