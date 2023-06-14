TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Ersin Aka ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde olması bekleniyor.

Sezonu play-off hattının dışında kalarak tamamlayan Karşıyaka, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Durum böyle olunca Erman Güraçar’la yollarını ayıran Kaf-Kaf, kollarını sıvadı ve yeni teknik arayışlarına geçti. Yeşil-kırmızılı yöneticiler ilk etapta adayları belirledikten sonra çareyi bu sezon Yeni Mersin İdman Yurdu’nu şampiyon yapan Ersin Aka’da buldu. 45 yaşındaki çalıştırıcı Akdeniz temsilcisiyle bu sezon 34 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 68 puanla ligi zirvede tamamladı. Aka, daha önce kariyerinde İskenderunspor, Bucaspor 1928 ve Ankara Demirspor’u da çalıştırırken Samet Aybaba, Ünal Karaman, Stjepan Tomas ve Metin Diyadin gibi teknik adamlarla birlikte uzun yıllar çalıştı.

Taraftar tepkili

Yeşil-kırmızılı taraftarların bir kısmı yönetimin aldığı bu kararı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Taraftarlar, ‘deneyimli teknik direktör istiyoruz’ gibi yorumlarda bulundu. Kaf-Kaf’ın ise önümüzdeki günlerde Ersin Aka’yı duyurması bekleniyor.