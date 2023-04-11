TFF 3. Lig’de 1. Grup’ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, ligin 27. haftasında yarın Amasyaspor’a konuk olacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta mücadelesinde yarın Amasyaspor’la 12 Haziran Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek ve müsabakaya ev sahibi seyircisi alınmayacak. Geçtiğimiz hafta ligin son sırasındaki Yomraspor’dan 1 puan alan Karşıyaka için kritik öneme sahip olan mücadele saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 44 puanla 6. sırada yer alırken, Amasyaspor ise 32 puanla 10. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi zorlu maçtan 3 puan alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Amasyaspor ise orta sıralardan kurtulup üst sıralara yaklaşmanın peşinde.

Öte yandan Karşıyaka’da geçtiğimiz hafta diz sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Burak Karapınar kadroda yer alamayacak. Yomraspor maçından sonra adalesinde ağırlar hisseden Soner de kadrodan çıkartıldı. Mustafa Aşan ve Fatih Taşdelen’in durumu ise maç günü belli olacak.