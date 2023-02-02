0 mağlup ederek kalesini gole kapatmayı başardı.

0 mağlup ederek kalesini gole kapatmayı başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon birçok kez kalesini gole kapatmayı başardı. Fakat İzmir temsilcisi, 1922 Konyaspor mücadelesinden önce oynadığı Belediye Kütahyaspor, Elazığspor, Nevşehir Belediyespor ve Belediye Derincespor maçlarında kalesinde gol görmeye engel olamadı. Eski alışkanlığı olan kalesini gole kapatma durumunu tekrar kazanmak isteyen Kaf-Kaf, hafta içinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdi ve Selahaddin Dinçel’in öğrencileri, sahadan istediğini alarak 2-0 kazanmayı bildi. Bu maçla birlikte yeşil-kırmızılı ekip, ligde 4 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Karşıyaka’nın bu sezon ligde bunu başardığı diğer rakipleri ise şöyle; Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor, Eskişehirspor, Edirnespor, Yomraspor, Amasyaspor FK, Ağrı 1970, Çatalcaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu.