Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), deprem bölgesi olan Hatay’da çocuklara psiko-sosyal destek sunuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, depremlerden etkilenen illere gerçekleştirilen yardım seferberliğine ilk günden itibaren yoğun destek veren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de faaliyetlerine Hatay’da devam ediyor. Üniversitede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi bünyesindeki gönüllü öğretim elemanları ve öğrenciler afet bölgesindeki çocuklar için Hatay’da anaokulu kurarken, çocuklara da psiko-sosyal destek sağlayıp merkezi sınavlar için katkıda bulunuyor.

Hatay’da saha çalışmalarına devam eden üniversite ekibi, çocuklara çeşitli aktivitelerle destek olup yaşadıkları kötü psikolojiden çıkmaları için çalışıyor. Üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan gençlere de YKS/LGS gibi merkezi sınavlar için katkı sunan üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri yaşanan felaketin yaralarını sarmayı hedefliyor.

Faaliyetler içinde anaokulunu Hatay, İskenderun ilçesi Muradiye mahallesinde kuran üniversite, ikinci anaokulu için Gemlik çadır kentte çalışmalarını sürdürüyor. Hatay’da bölge bölge faaliyetlerini sürdüren gönüllü ekip; Hatay Kırıkhan Kamışlar Mahallesi, Hatay Kırıkhan Hacı Çito Mahallesi, Hatay Kırıkhan Dedeçınar Mahallesi, Hatay Ovakent Mahallesi, Hatay Antakya Aşağıova Mahallesi, Hatay İskenderun Maydanoz Park Çadır Kent, Hatay İskenderun Sakarya Semt Pazarı, Hatay İskenderun Cumartesi Pazar alanı, Hatay İskenderun Üniversite alanı gibi bölgelerde, çocuklara ulaşarak depremden etkilenen çocuklara faaliyet düzenliyor. İmkânlar çerçevesinde yardımların süreceği bilgisini veren Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ise depremin ülkenin sadece bir bölgesini değil tamamını etkileyen sonuçları olduğunu, buna bağlı olarak depremle mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini söyledi.