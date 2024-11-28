Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından STK Çalıştayı düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen çalıştayın açılış programına; Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rektör Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hikmet Kılıç, ve şehrin önde gelen STK temsilcileri, akademik ve idari personel katıldı. Çalıştay açılışında konuşan Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Maruf, STK Çalıştayının Kırşehir’in kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlediğini söyledi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin genç bir üniversite olarak kalite çalışmalarında başarılı olduğunu ve bu başarısını 60’a yakın üniversiteye anlattıklarını belirtti. Rektör Karahocagil, açıklamasında; "Türkiye Yükseköğretimine Ahi Evran Üniversitesi rol model olmaktadır. . Üniversite 5 Yıllık, kurumsal akreditasyon belgesine sahiptir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak kalite çalışmaları içersinde EFQM belgesiyle ulusal ve uluslararası alanda kendini akredite edebilecek bir yetkinliğe sahip durumdayız"dedi.

’Kalite çalışmalarının dünyada ve özellikle yükseköğretimde trend olduğunu’ söyleyen Rektör Karahocagil; "Kalite çalışmalarını Ahilik anlayışına yaslanarak yaptık. Ahilik bir erken dönem değer temelli kalite hareketidir. Ahilik; Meslek eğitiminin ve üretiminin bütün standartlarını ve aşamalarını belirlemiş ve uymayanlara çeşitli cezai uygulamalar getirmiştir. Bir şeyin standardını koyuyorsanız işte bu kalite demektir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak şehri sağlık turizminin cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. STK’lar ile iş birliği içinde çalışmak istemekteyiz. Geleceğin itici gücünün kalite olacağına inanıyoruz.”

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından STK temsilcilerinin katılımları ve görüş alışverişiyle devam etti.