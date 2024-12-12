Ge) Direktörlüğü tarafından ’Nörom Ulusal Sinir Bilim Altyapısı’ başlıklı bir seminer düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonu’nda gerçekleşen seminere Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Ali Güneş, Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, akademik ve idari personel katıldı. Seminerde; Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, ulusal sinir bilim altyapısının tanımını yaparak Nörobilim’in sinir sistemini inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalı olduğunu belirtti. Seminerde aynı zamanda üniversitenin araştırma altyapı ağını genişletmek amacında olan Ar-Ge Direktörlüğü, Nörom Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu ile bölgesel iş birliklerini güçlendirecek ortak proje ve eğitimler hakkında istişarelerde bulundu.

Seminer sonunda Ar-Ge Direktörlüğü ekibi KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil’i ziyaret etti.