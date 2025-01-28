Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde 2025 yılı kalite faaliyet planları çalışmaları başladı.

Eğitim Fakültesi’nde kalite faaliyet planı çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay ile akademik ve idari personel katıldı. Kalite Faaliyet Planı Çalışması ile; bir yıl boyunca yapılacak olan kalite çalışmalarının sahadaki yansımalarının takip edilmesi, birimlerin çalışmalarının standart hale getirilmesi, birimlerin bütün paydaşlarının katılmasının sağlanması, kalite sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi ve yürütülmesi amaçlanıyor. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; kalite çalışmalarının tamamının Ahilik ekseninde değerlendirerek faaliyetlerin bu kapsamda yürütüldüğünü belirtti.

Rektör Karahocagil açıklamasında; "Geçmişte Ahilik faaliyetleri kapsamında meslek edinme ve meslekte yükselmenin Ahilik felsefesinde belirli standartlara bağlı olduğunu biliyoruz. Kalite çalışmalarına ışık geçmişte edinilmiş tecrübeler ışık tutuyor. Kalitede en iyisi olmak için çalışmalara devam edilecek" dedi.