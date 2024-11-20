KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ‘Gençlerde Özgüven Eksikliği ve Sınav Korkularını Aşma Yolları konulu konferans düzenlendi.

Üniversite, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ekonomi ve Yönetim Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan katıldı. Gençlere, sınav korkularından baş etmenin yolları ve özgüven eksikliğinin giderilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Doğan, kendine güvenen herkesin dünyayı yönetebileceğini söyledi. Gençlerin kendileriyle barışık olmasının başarının yollarını açacağını anlatan Doğan, “Kişi kendini bilirse güçlü yönlerini ortaya çıkarabilir" dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere tavsiyelerde de bulunan Doğan, planlı çalışmanın ve hedef koymanın sınav korkusunu yenmede önemli bir ölçüt olduğunu aktardı. Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata tarafından, Prof. Dr. Süleyman Doğan’a teşekkür belgesi verildi. Konferansın ardından Prof. Dr. Süleyman Doğan ve beraberindekiler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’i makamında ziyaret ederek sohbet etti.