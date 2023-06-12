Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) yeni katılan öğretim üye ve görevlilerinin uyumunu kolaylaştırmak, araştırma alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için tasarlanan Akademik Gelişim Uyum Programı (AGUP) başladı.

Neşet Ertaş Konferans Salonunda başlayan ve üç gün sürecek AGUP programının açılış bölümüne Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile öğretim üye ve görevlileri katıldı. Akademik Gelişim Uyum Programı açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya bilginin güç, bilmenin ise ayrıcalık olduğunu uyum programının da bu gerçekliğin tezahürü üzerine kurulu olduğunu belirtti. Üniversite olarak birçok yenilik yaptıklarını vurgulayan Karakaya; bu yeniliklere ait özel bilgilere ulaşmak, haberdar olmak ve hedeflenen işi hayata kazandırmak için PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsüne hâkim olmak gerektiğini ifade etti. Rektör Karakaya, "Bu döngü aslında soyut insan zihnindeki tasarımların gerçek hayatta gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ettiğimiz mekanizmalardır. Önce zihinde plan, daha sonra uygulama yapılmalı ardından süreç izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmalı. Tabi bu noktada bu işlerin muhatabına fayda verip vermediğine bakılmalı. Zaten KAP süreçlerinin de asıl teması budur. Bunlar için de bizler Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ve AYDEP’i tasarladık" dedi.

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü çatısı altındaki Akademik Gelişim Destek Ofisince düzenlenen AGUP, 10 temel programdan oluşan toplamda 10 saatlik eğitim programını içerisine alıyor. İlgili birimler tarafından verilecek eğitimler sonunda katılımcılara ’Katılım Belgesi’ veriliyor.