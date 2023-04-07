Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 4. kadın akademisi mezuniyet töreni gerçekleşti.

Üniversite Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Kadın akdemisi mezuniyet töreninin dördüncüsü gerçekleştirildi. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, akademik ve idari personel ile mezunlar katıldı. Programda konuşan Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, araştırma merkezi hakkında bilgi vererek kadının toplum ve ailede ki yerini anlattı. Çetin konuşmasında; "Kadın, hem toplumda hem de ailede önemli bir yeri var. Geleceğimiz olan nesilleri doğuran ve eğiten kadınların her zaman eğitimli ve kültürlü olması gerekir. Kadınlar, dünyayı değiştirebilecek güçtedir ve buna inanıyoruz" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel’in kadının toplumdaki yerini anlattığı konuşması sonrası kadın akademisinden mezun olanlara ve eğitimlere katkı sağlayanlara belgelerinin verilmesiyle ve 4. kadın akademisi mezuniyet töreni ile program sona erdi.