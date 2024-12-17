Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ulusal standartları karşılaması sonucunda; Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildi.

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Kırşehir’de, Tıp Fakültesi eğitim yöntemleri altyapısı ve öğrenci memnuniyeti üzerine çalışmalar yaptı. TEPDAD uzmanları tarafından gözlemlenerek değerlendirilen süreç sonrasında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Türkçe tıp eğitimi programının mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartlarını karşıladığı bildirildi.