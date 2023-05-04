Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon (SAUTER) Merkezi ile sektörel ihtiyacı karşılayacak.

SAUTER Merkezi projesiyle sporcu sağlığı ve sağlık turizmi faaliyetlerinin bölge geneline yaygınlaştırılması diğer merkezlerden farklı olarak jeotermalle sporcu sağlığını birleştirmesi ve sporun sektörel ihtiyacının (ulusal-uluslararası kulüp düzeyinde) karşılanmasını hedefliyor. İnşaat aşamasında sona yaklaşan merkeze yakın zamanda profesyonel cihazların adapte edilmesi beklenirken Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya gelinen son aşama ile ilgili detaylı bilgi almak için SAUTER Merkezini ziyaret etti. Bölgesel bazda jeotermal rehabilitasyon konusunda markalaşma faaliyetlerine katkıda bulunması beklenen proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Karakaya; "Yenilik uygulamalara sahip merkezimiz ve uzman ekibimizle sektörel bir ihtiyacı karşılama amacındayız. Faydalılık amacını ilk sıraya koyduğumuz jeotermal kaynaklı sağlık uygulamaları sayesinde sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi. Prof. Dr. Vatan Karakaya, imkânların sonuna dek kullanılması gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasında; "Ülkeye hizmetin çeşitli yolları var. Açılacak merkezin elit sporculara hizmet verdiği düşünüldüğünde şehrin tanıtımına, bölgeye ve ülkeye katkısının olmasını bekliyoruz. Ulusal-uluslararası ya da amatör düzeyde kulüpler kontak kurarak merkezi ve imkânlarını anlatacağız" diye konuştu.

SAUTER Merkezinde uzman personelin önderliğinde uluslararası standartlarda koruyucu hekimlik, sportif fizyoterapi ve atletik performans için danışmanlık hizmeti verilecek.